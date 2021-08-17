مجدي الهواري: شريف الدسوقي شخص جيد للغاية ولديه قوة كبيرة في العمل (فيديو)

أكد المخرج مجدي الهواري، أنه رشح الفنان شريف الدسوقي، للمشاركة في مسرحيته الجديدة “ياما في الجراب يا حاوي ”، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمسرحية والذي أقيم منذ قليل في مكتبة الإسكندرية.

وأشار الهواري إلى أنه أبلغ يحيى الفخراني بطل العرض بترشيح الدسوقي، والذي وافق على الفور على مشاركته في العمل، لافتا إلى أن الفخراني أصر على ذلك أيضا من أجل تحسين حالته الصحية والنفسية، وهو ما قابله الدسوقي بالموافقة الفورية.

وقال الهواري إن الدسوقي واحد من الممثلين المهمين الذين لديهم قوة كبيرة في العمل فهو شخص جيد للغاية ولديه حافز كبير للعودة بشكل قوي عبر المسرحية الجديدة.

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الثلاثاء عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس .



"ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة .