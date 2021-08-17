الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

الخامس مكرر: «كنت متوقع إني هجيب 80 %» (فيديو)

محمود محمد الخامس
محمود محمد الخامس مكرر

قال محمود محمد حسن الخامس مكرر على طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، إنه لم يتوقع أن يكون اسمه ضمن الأوائل على أمل أن يحصل على 80 % حد أقصي، مما جعله تفاجأ برؤية صورته ضمن الأوائل أثناء إعلان النتائج.

وأكد أن الثانوية العامة أثرت على صحته الجسدية والنفسية إلا أن لم يلتفت لذلك من أجل الوصول لكلية سياسة واقتصاد التي طالما حلم بها خلال المرحلة الثانوية.

وتابع أن امتحانات الثانوية العامة في ظل النظام الجديد تعتمد على الفهم والمعلومات العامة وهو ما تأتي به الوزارة من خلال المنصات وفيديوهات اليوتيوب التي تعد سبب في حصوله على تلك الدرجات وإداراج اسمه ضمن الأوائل، لافتا إلى أنه اعتمد بشكل كلي على المنصات وامتحانات الوزارة، خاصة وأن المدرسين لازال لديهم طريقة الشرح بالنظام القديم.

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