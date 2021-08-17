الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل سائق والاستيلاء على توك توك في المقطم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل سائق والاستيلاء على توك توك ملكه بمنطقة المقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل والسرقة بالإكراه، كما أمرت بجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها لكشف ملابسات الجريمة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد الطرق الداعمة للطريق الدائرى بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة"، وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) قرر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الإستعانه بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة ، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها، وأضاف بأنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم وإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم بأن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك، وقد تعرف الشاهد على المتهم.

النيابة القاهرة حبس عامل قتل سائق توك توك المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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