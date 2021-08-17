انتهاء التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الخميس

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخميس القادم الموافق 19 من أغسطس الجاري، هو آخر موعد لتسجيل البيانات؛ للتقدم لإجراء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر؛ التهنئة للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، داعيًا لهم بالتوفيق في حياتهم الجامعية، ومرحبًا بهم في رحاب الجامعة.

ونبه الشربيني الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021 الراغبين في الالتحاق باختبارات القدرات أن عليهم التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

كان نائب رئيس الجامعة، أوضح أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات التالية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علماً بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به.

يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فورى ويقوم بتسديد المصروفات. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها.

يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات ويتوجه للمكان المذكور في الإيصال في الموعد المحدد على ان يكون معه الرقم القومي وصورة منه، رقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، وعدد 3 صور شخصية.

وأشار إلى أن الكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها تشمل:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال)

2. كلية اللغات والترجمة

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة

4. كليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).

5. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

6. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.