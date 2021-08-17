إصابة 7 بطلقات نارية في مشاجرة خلال جلسة صلح عرفية بكرداسة

أصيب 7 بجروح وطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم، في مشاجرة خلال جلسة صلح عرفية بمنطقة كرداسة.

وتبين أن عامل أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة 7 برش خرطوش وتم ضبط المتهم وشقيقه.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين عامل وشقيقه، وبين آخرين خلال جلسة صلح، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العامل أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم ضبط المتهم وشقيقه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.