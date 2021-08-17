الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أدبى وعلمى.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

يبحث الكثير من المواطنين عن أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ قليل عبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأعلن الوزير منذ قليل عن نسب نجاح الثانوية العامة: إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 74 %، وبلغ علمي علوم 76 % وعلمي رياضة 76%، بينما الشعبة الأدبية %  70%، كما أعلن عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74 %، والعلمي علوم 76 %، وعلمي رياضة 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70%.

الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة 2021 معيارية موضوعة بشكل علمي.

المتداول عن انخفاض مجاميع قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 غير صحيح.

نسب مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية علوم هذا العام تتخطى ٩٨٪.

انخفضت مجاميع طلاب الشعبة الأدبية لأقل من ٩٥٪.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021،  أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

الشعبة العلمي علوم 
المركز الأول - فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجات، من محافظة الدقهلية
المركز الثاني - إيمان سعيد يونس 403 درجات بإسكندرية
المركز الثالث - أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة

وشعبة علمي رياضة 
المركز الأول - الأولى عهد مصطفى 404 درجات
المركز الثاني - الثاني أحمد السيد 403 درجات.

وبمدارس الدمج: 
الأول أسماء محمد عبدالسلام مجموع درجات 397.5
الأول  وحسام محمد، بمجموع درجات 397.5

مدارس المتفوقين :
فتحي أشرف فتحي علي 665 درجة
الثانية شهد محمد عبدالحافظ.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لـ طالبين أبناء عضو مجلس نواب عن دائرة أبو كبير بالشرقية لتسريبهما ونشرهما نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.

تابع أيضا
 

بوابة نتائج الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Thanwya

بالتفصيل.. إحصاء نسب النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي وعلمي أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 أسماء أوائل الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة 2021 أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)

استمرار حريق الغابات بالقرب من القدس لليوم الثالث على التوالي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينًا مفاجئًا على الحدود اللبنانية