أدبى وعلمى.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ قليل عبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأعلن الوزير منذ قليل عن نسب نجاح الثانوية العامة: إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 74 %، وبلغ علمي علوم 76 % وعلمي رياضة 76%، بينما الشعبة الأدبية % 70%، كما أعلن عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74 %، والعلمي علوم 76 %، وعلمي رياضة 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70%.

الأسئلة الجديدة بامتحانات الثانوية العامة 2021 معيارية موضوعة بشكل علمي.

المتداول عن انخفاض مجاميع قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 غير صحيح.

نسب مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية علوم هذا العام تتخطى ٩٨٪.

انخفضت مجاميع طلاب الشعبة الأدبية لأقل من ٩٥٪.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021، أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2021

الشعبة العلمي علوم

المركز الأول - فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجات، من محافظة الدقهلية

المركز الثاني - إيمان سعيد يونس 403 درجات بإسكندرية

المركز الثالث - أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة

وشعبة علمي رياضة

المركز الأول - الأولى عهد مصطفى 404 درجات

المركز الثاني - الثاني أحمد السيد 403 درجات.

وبمدارس الدمج:

الأول أسماء محمد عبدالسلام مجموع درجات 397.5

الأول وحسام محمد، بمجموع درجات 397.5

مدارس المتفوقين :

فتحي أشرف فتحي علي 665 درجة

الثانية شهد محمد عبدالحافظ.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لـ طالبين أبناء عضو مجلس نواب عن دائرة أبو كبير بالشرقية لتسريبهما ونشرهما نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.