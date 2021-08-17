أمير كرارة يبدأ تصوير الموسم الخامس من برنامج «سهرانين»

بدأ الفنان أمير كرارة فى تصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج سهرانين والمقرر عرضه على شبكة قنوات on مطلع العام الجديد.

وقام أمير كرارة مؤخرا بتصوير حلقتين من البرنامج فى الاستديو الخاص ببرنامج سهرانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب تغيير الديكورات، حيث يظهر البرنامج بديكورات جديدة فى موسمه الخامس خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة على شاشة "on".

وعلم "الدستور" أن أمير كرارة سيواصل تصوير الموسم الجديد خلال الشهر المقبل، على أن يعرض البرنامج بالعام الجديد، ويشهد الموسم الجديد تطورات جديدة وضيوفا جدد من كبار نجوم الفن والطرب والرياضة.

وكان برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة حقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم وذكرياتهم.

ويستضيف النجم أمير كرارة فى الموسم الجديد عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط فى عالم الفن بل سيتطرق كرارة فى حلقاته لعدد من المشاهير فى المجالات الاخرى

ومن المنتظر ان يعرض برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات ONويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة.

أمير كرارة بطل فيلم ملاك الموت

كان المخرج بيتر ميمى قد أعلن عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم "ملاك الموت" من سلسلة أفلام "المستضعفون" التي أعلن عنها بيتر ميمى قبل أيام، وكتب بيتر على صفحته بموقع "فيس بوك": "ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة" مع نشر صورة أمير كرارة من المشهد الذى ظهر به في برومو فيلم "موسى"، والمعروض حاليا فى السينمات.

واستطاع بيتر ميمى وأمير كرارة تقديم ثنائية ناجحة فى السينما والدراما على مدار الأعوام الماضية حيث قدما خلالها 5 أعمال فنية على مستوى السينما تعاونا في أفلام "حرب كرموز" و"كازابلانكا"، وفى الدراما مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة ومسلسل "الاختيار" الجزء الأول، ليش ذلك فقط بل يظهر كرارة كضيف شرف في فيلم بيتر ميمى الجديد "موسى"، كما يتعاونا في الجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا"، وكذلك مسلسل "عمر الناجى" من 8 حلقات على watch it".