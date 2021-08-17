القبض على صاحب استوديو نصب على راغبي العمل خارج البلاد بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب استوديو نصب على راغبي العمل خارج البلاد في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب استوديو تصوير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة تمى الأمديد بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم؛ زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذًا من مسكنه ومقر أستوديو التصوير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبي السفر، والمبالغ المالية المحصلة منهم، مبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة النصب

بحسب المادة (336) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).