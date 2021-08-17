القصبي يهنئ الأول على الثانوية الأزهرية «مكفوفين»: شركاء في بناء مصر الجديدة

أجرى الدكتور عبد الهادى القصبي، ورئيس لجنة تضامن النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اتصالاً هاتفيا بالطالب عصام محمد إبراهيم السيد، المقيد بمعهد سنباط بمركز زفتى محافظة الغربية، لتهنئته بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜، مقدماً التهنئة له ولأسرته على تفوقه، ومتمنياً له دوام التفوق والنجاح.

وهنأ القصبي الطالب على تفوقه وتميزه، كما وجه الشكر والتهنئة لوالده وأسرته على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنهم على التفوق والنجاح.

وأكد رئيس لجنة تضامن النواب على أهمية الدعم والمساندة لذوى الهمم لأنهم أثبتوا أنهم شركاء فى بناء الوطن مصر الجديدة.

وكان الدكترر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشعب المختلفة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، على مستوى الجمهورية، عبر اتصالات هاتفية.

وأشاد الطيب، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.