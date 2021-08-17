الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أستاذ بالأزهر: صيام يوم عاشوراء «مستحب» وهذه هى مراتبه

فضل صيام يوم عاشوراء
فضل صيام يوم عاشوراء

قال الدكتور أحمد عرفة، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف، إن يوم عاشوراء من الأيام التي يستحب صومها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة التي قبله فعن أبي قَتادةَ رضي الله عنه قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامِ يومِ عاشوراء فقال: (يكفِّرُ السَّنَةَ الماضِية) رواه مسلم.


وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أنه قد ورد في فضل صيام يوم عاشوراء أحاديث كثيرة منها ما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المَدينةَ فوجدَ اليهودَ صياماً، يومَ عاشوراء . فقالَ لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا هَذَا اليوم الّذي تصومونهُ؟» فقالوا: هذا يومٌ عظيم، أنجى اللهُ فِيهِ موسى وقومَهُ، وغرَّقَ فرعونَ وقومَهُ، فصامَهُ موسى شكراً، فنحنُ نصومُهُ . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « فنحنُ أحقُّ وأولى بِمُوسى مِنكم » فصامَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بصيامِه. رواه مسلم

واستشهد أيضا بما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهُما قال: صَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ عاشُوراء وأمَرَ بِصِيامِهِ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَومٌ تُعَظِّمُهُ اليَهودُ وَالنَّصَارَى. فَقالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « فَإذا كَانَ العامُ المُقْبِلُ، إِن شَاءَ اللهُ، صُمْنَا اليَومَ التَّاسِع »قال: فَلمْ يَأتِ العامُ المُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم

حكم صيام يوم تاسوعاء

وأشار إلى أنه يسن صيام يوم قبله أو بعده ؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوماً أو بعده يوما ) رواه أحمد.

مراتب صيام يوم عاشوراء

وأوضح عرفة أن هناك مراتب  صيام عاشوراء فقد قال الإمام ابن القيم – رحمه الله: مراتب صومه ثلاث، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم.
 

ما_هو_يوم_عاشوراء
ما_هو_يوم_عاشوراء
حكم صيام يوم تاسوعاء مراتب صيام يوم عاشوراء فضل صيام يوم عاشوراء هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف الدكتور أحمد عرفة

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