«ألمظ وسى عبده» يستأنف عروضه على مسرح البالون بالعجوزة.. غدا

يستأنف العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" عروضه، غدًا الأربعاء، بتقديم الليلة الخامسة والثلاثون، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

"ألمظ وسي عبده" من العروض المسرحية المهمة التي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده مؤخرًا، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشهدت ليالي عرضه حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، أبرزهم السفير حسام الدباس قنصل فلسطين بالإسكندرية، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والإعلامية إيناس جوهر، والنجم سمير صبري، والفنان منير مكرم، والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ"ألمظ " وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

و"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.