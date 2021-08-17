البنتاجون: القوات الأمريكية تقتل شخصين فى مطار كابول ردا على إطلاق النار عليها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، عن أن قواتها قتلت شخصين مسلحين في مطار العاصمة الأفغانية كابول، ردا على إطلاقهما النار على الجنود الأمريكيين.



وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، إنه كان هناك حادثان أمنيان في مطار حامد كرزاي الدولي بكابول تعرضت فيه القوات الأمريكية لإطلاق النار، وقد رد الجنود مما أسفر عن مصرع شخصين، وليس هناك مؤشر على أن القتيلين كانا من طالبان، قائلا: "رغم أن مهمة القوات الأمريكية في المطار ليست قتالية، لكن الدفاع عن النفس حق أصيل للقوات".



ويأتي هذا مع استئناف الولايات المتحدة عملياتها المتوقفة مؤقتا في المطار بعد إخلاء مدرج الطائرات من تزاحم الأشخاص من الأفغان عليه الذين تدفقوا عليه فرارا من الأوضاع الراهنة.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، أمس الأحد، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.