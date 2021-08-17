الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شنقه وألقاه بالمقابر.. ننشر صورة المتهم بقتل طفل أطفيح لسرقة توك توك

المتهم بقتل طفل أطفيح
المتهم بقتل طفل أطفيح

حصلت "الدستور" على صورة المتهم بقتل الطفل محمود علاء لسرقة توك توك يعمل به وإلقاء جثته في مقابر أطفيح. 

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر قنديل بعد العثور على جثة المجني عليه الطفل محمود علاء - 11 سنة - حيث غاب عدة ساعات قضتها أسرته في البحث عنه انتهت بالعثور على جسده الضئيل مشنوقا وملقى في مقابر أطفيح وقد اختفى التوك توك الذي يعمل به.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طالب - 11 سنة - ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

وبسؤال والده أقر بأن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بالمقابر واكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجنى عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك"، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" (مبيض محارة، مزارع - مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطهما، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

وقررت حبس المتهمين بشراء توك توك المجني عليه لعلمهما انه متحصلات جريمة. 

قتل محمود علاء سرقة توك توك أطفيح مقابر اطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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