كيف تسعف مريض يعانى من سرعة ضربات القلب؟

يُعاني البعض خاصة بفصل الصيف، من عدم انتظام ضربات القلب، حيث يُعاني الفرد من سرعة نبضات القلب نتيجة لبذل مجهود كبير مثل ممارسة الرياضة، أو عند التعرض لصدمة ما.

وفي فصل الصيف، تزداد مشكلة سرعة نبضات القلب، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة، الأمر الذي يتسبب في زيادة سرعة عضلة القلب.

وفي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "healthy builderz" الطبي، عدد من العلاجات المنزلية والفعالة للتعامل مع مشكلة تسارع نبضات القلب، التي تزداد بفصل الصيف.

«حوض يحتوي على مكعبات الثلج»

هل سمعت عن رد فعل الغوص؟ إنه شيء يمكن أن يتجاوز بعض عملياتك الجسدية، بما في ذلك على وجه الخصوص تلك التي تواجهها أثناء الإجهاد، فهذه الطريقة فعالة مع عدم انتظام نبضات القلب، كل ما عليك هو غمر رأسك لبضع ثوان في حوض صغير به ماء ومكعبات ثلج.

طريقة «السعال المزيف»

يقول خبراء الصحة العقلية، إن تزييف الابتسامة يمكن أن تقلل من الاكتئاب، فإذا كان هدفك هو تقليل معدل ضربات قلبك، فإن التظاهر بالسعال هو ما عليك القيام به.

وأكد أطباء القلب أن هذا يمكن أن يساعد في إعادة تشغيل قلبك، فالسعال شيء يمكنك فعله أثناء انتظار وصول سيارة الإسعاف إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية.

«شرب كوبًا من الماء»

في بعض الأحيان، كل ما عليك فعله هو شرب الماء من أجل إبطاء معدل ضربات القلب، فهذا بسبب وجود حالات يكون فيها تسرع القلب ناتجًا عن الجفاف، خاصة إذا كنت قد أكملت تمرينًا روتينيًا مكثفًا.

فإذا كنت تميل إلى مواجهة تسرع القلب في كثير من الأحيان، فتأكد من إبلاغ طبيب القلب به للتأكد من أنه لا يتعلق بشيء خطير.