تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوق في ١٥ مايو

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بمدينة 15 مايو.

وعثرت الأجهزة الأمنيّة بالقاهرة، الأحد، على جثة شاب مشنوقا داخل شقتة بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو، بلاغًا من الاهالي يفيد بوجود جثة لشاب داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى “إبراهيم. ف.إ"، ٣٩ سنة، مشنوقا داخل غرفته.

جار استكمال التحريات حول الواقعة ومناقشة أهليته وشهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.