الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوق في ١٥ مايو

جثة شاب
جثة شاب

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بمدينة 15 مايو. 

وعثرت الأجهزة الأمنيّة بالقاهرة، الأحد، على جثة شاب مشنوقا داخل شقتة بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو، بلاغًا من الاهالي يفيد بوجود جثة لشاب داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى “إبراهيم. ف.إ"، ٣٩ سنة، مشنوقا داخل غرفته.

جار استكمال التحريات حول الواقعة ومناقشة أهليته وشهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

فريق بحث حل لغز مشنوق شاب ـ١٥ مايو

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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