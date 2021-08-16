غدًا.. ختام فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية بـ«المحامين»

تختتم لجنة المرأة بنقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تستمر لمدة 4 أيام مقسمة يومي السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس في الساعة الثانية ظهرًا.

ويتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في المحاضرة الأخيرة غدًا من الدورة شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، بجانب الضوابط القانونية للتسويق الإلكتروني.

وألقى «حمزة» الضوء في المحاضرة السابقة على التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، أكد أنه يجب أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم عـلي الأخص بالآتي:

1 – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .

2 – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته ، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

3 – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4 – إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

5 – الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة ، والرد علي المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

6 – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

7 – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيالها.

8 – تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه ، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب علي مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها.

ومن جانبها نبهت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، على أن تسجيل أسماء الحضور سيبدأ الساعة الواحدة ظهرًا؛ على أن تبدأ الدورة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، موجهةً الدعوة لجميع المحامين والمحاميا