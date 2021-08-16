الالتفاف بالجسد أو عدم الاهتمام.. علامات تدل على حب الشريك أو تنافره

بعض العلاقات تبدأ باهتمام كبير جدًا، ثم يتحول الأمر إلى روتين، وهناك بعض العلامات التى تدل على حب الشريك أو تنافره، بحسب التقرير التالي المنشور في موقع Bright Side لفهم ما يحدث في علاقتك دون أي كلمات.

النظرة:

لاحظت أن شريكك يلتقي عينيه بعينيك ويحول بنظره عليك لفترة أطول قليلاً مما هو مفترض، إذا تكرر الإجراء بعد فترة من الوقت، يمكنك التأكد من أن الطرف الاخر معجب بك.

الالتفاف بالجسد:

إذا حاول شريكك أثناء محادثة أو نزهة أن يحول جسده إليك، فهذا بالتأكيد علامة على اهتمامه بك حتى عندما يحتفظون بأرجلهم متقاطعة، سيتم توجيه مقدمة القدم نحوك بالتأكيد.

ثني الجسد:

إذا كانت المرأة تشعر بمشاعر سعيدة تجاهك، فسوف تحاول لا شعوريًا ثني جسدها نحوك مع الحفاظ على ظهرها مستقيماً، وبالتالي جعل شكلها يبدو أفضل.

التقليل من المسافات:

الرجال يحاولون الظهور بمظهر أكبر وأقوى إنهم يقوون أنفسهم بلغة الجسد أثناء المحادثة يتكئون أحيانًا على الحائط ويدهم على مستوى كتف الشريكة للتقليل من المسافات بينهما.

تلامس اليدين:

إذا بدأت في ملاحظة أن يديك تلمس بعضهما البعض عن طريق الصدفة في كثير من الأحيان حتى لو لم يكن هناك سبب حقيقي لذلك يمكنك التأكد من أن اهتمام الطرف الاخر.

انتظار رد الفعل:

قد يلاحظ أحد الطرفين أحيانًا أنه بعد إلقاء بعض النكات، فإن الشخص الذي قالها ينظر إليه وينتظر رد فعله هذه علامة واضحة على الإعجاب.

الابتسامة:

يتوقف الرجال عادة عن الابتسام على نطاق واسع في سن 5-6 سنوات إذا لاحظت أن رجل بالقرب منك يبتسم ابتسامة هوليوودية، فقد يعني ذلك بالتأكيد أنه سعيد حقًا بانه رأكي.

استخدام نفس الحركات:

إذا بدأت في ملاحظة أن شخص ما بدأ في استخدام نفس الإيماءات والتنغمات الجسدية الخاصة بك التي تستخدمها، فهذا لا يعني أنه معجب جديد بك أو أنه يحاول مضايقتك من الأرجح أنه يحبك ويقلدك دون وعي.

البعد:

أنت تحاول دائمًا أن تقول شيئًا لشريكك، لكن يحدث أنه من غير الملائم التحدث فالجسد بعيد ، وعدم نظر في العيون ومحاولة الابتعاد هذه كلها علامات غير مشروطة على وجود مشاكل وكراهية.

الابتسامة الغير صادقة:

إذا قوبلت جميع نكاتك بابتسامة غير صادقة ومرهقة أو إذا كان كل مبادراتك متبوعة بحماس ضعيف ، فهذا يعني أنك لست مهم عند شريكك.

التخلف عند المشي:

أثناء المشي إذا تخلفت ولم ينظر شريكك إلى الوراء أو يتباطأ فهذا يعني أن علاقتك له بدأت تتلاشى فيميل الأشخاص المحبوبون إلى إظهار الرعاية لأحبائهم.