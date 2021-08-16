بدء أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور الجديد في المنوفية

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، بدء أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور الجديد، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ووكيل وزارة الرى ومدير مديرية الطرق وممثلي الشركة المنفذة.

وخلال الجولة، قال محافظ المنوفية فى رسالة موجهة لرؤساء المراكز والمدن "حطوا مقترحات وتصورات جديدة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين" لإتاحة الفرصة لإنشاء مواقف سيارات وأسواق نموذجية.

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

وخلال لقائه عددا من الأهالى قال "مينفعش رصف طريق داخل القرى إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات حفاظاً على المال العام".

وتفقد محافظ المنوفية بدء الأعمال التحضيرية تمهيداً لرصف محور مصرف كفر الباجور الجديد بطول 3,400 كم باعتباره محورا جديدا لتخفيف الضغط المرورى عن مدينة الباجور وتسهيل الحركة المرورية لمنوف وسرس الليان.

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه سيتم رصف ما يزيد عن 35 طريقا بالباجور بتكلفة إجمالية (60) مليون جنيه ويشمل العمل تطوير ورفع كفاءة الطرق وتتضمن أعمال رصف وإنترلوك وأعمدة ديكورية، ووجه المحافظ ببدء العمل فى أكثر من موقع لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للخطة الموضوعة مع التأكيد على الالتزام بكافة المواصفات الفنية للرصف.

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

كما تفقد المحافظ أعمال الأساسات والتجهيزات بشارع مصر خلف الساحة الشعبية، ووجه رئيس المدينة بالبدء في طرح أكشاك شارع مصر بالتوازي مع أعمال رصف الشارع، مشدداً على ضرورة تطوير الأرصفة والأعمدة الديكورية .

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

كما شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بتسريع الأعمال، وأشار مدير مديرية الطرق بأنه سيتم نهو العمل خلال 15 يوما تمهيداً لبدء أعمال الرصف ، وتفقد المنطقة المواجهة لشارع مصر " موقف الباجور- منوف- سرس الليان"، ووجه رئيس المدينة ببحث إجراءات تغطية مساحة من رياح بى العرب لتوسعة مساحة الموقف تمهيداً لإنشاء موقف نموذجي متكامل يليق بأهالي المدينة.

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

وشملت الجولة متابعة المحافظ لأعمال تبطين ترعة رياح بى العرب بطول 7.500 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 كم هذا ومن المقرر نهو الأعمال بها فى فبراير 2022، وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، وشدد المحافظ على ضرورة رفع نواتج التطهير أولا بأول موجها رئيس المدينة برصف الطريق الموازى للرياح وإدراجه ضمن خطة الرصف الجديدة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التبطين.

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور

أعمال رصف محور مصرف كفر الباجور