السجن المشدد 15 سنة لـ 3 خطفوا مواطنا وطلبوا 250 ألف جنيه فدية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين خطفوا مواطن وسرقوا متعلقاته وطلبوا فدية من أسرته لإطلاق سراحه بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة ، بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

- تفاصيل قرار الإحالة

وأسندت النيابة للمتهمين " ر.م"، و " أ.م"، و " م.ج"، و "س.ج"، و" م.ع"، تهمة خطف المجنى عليه بالإكراه، بأن استوقفوه بالطريق العام ، وهددوه باستخدام السلاح محل الاتهام الثالث، وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، واصطحبوه عنوة إلى إحدى الأماكن النائية محتجزين إياه فيها، وكان ذلك الخطف مصحوب بطلب فدية من نجل المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرق المتهمون "هاتف محمول- ساعة يد- مبالغ مالية"، والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه كرهاً عنه، بأن استوقفه المتهمين الأول والثانى والخامس بالطريق العام باستخدام السيارة المملوكة للمتهم الرابع، وأشهر المتهم الأول فى وجهه السلاح محل الاتهام الثالث، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فامتثل لهم، وذلك حال قيام المتهم الثالث بتأمين الطريق لهم للحيل دون ضبطهم.

كما حاز المتهمون الأول والثانى سلاحاً أبيضاً " محدث صوت"، كما حازوا طلقات صوت لتستخدم بالسلاح المضبوط.

- أقوال المجني عليه

وشهد المجنى عليه أنه حال سيره بالطريق العام مستقلا سيارته، فوجىء بسيارة تعترض طريقه مستوقفه إياه، وخرج منها 3 أشخاص ملثمين أحدهم يحمل سلاح ناري "مسدس"، وقاموا بتهديده باستخدام هذا السلاح، فامتثل لهم فقاموا بالركوب معه وتعصيب عينيه وخطفه إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة نائية من الأهالي.

واتصلوا بنجله ليطلبوا فدية قدرها 250 ألف جنيه، فامتثل لهم ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب دفع الفدية، وتمكنوا بتلك الطريقة من سرقة (سيارته، وساعة يد، وهاتف محمول ومبالغ مالية مملوكة له).

- شهادة نجل المجني عليه



كما شهد نجل المجنى عليه، أنه تلقى عدة إتصالات تفيد بخطف والده وطلب فدية 250 ألف جنيه لإطلاق سراحه، فامتثل لهم ودفع المبلغ، ومن ثم تم إطلاق سراح والده.

وشهد معاون مباحث قسم 15 مايو، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، قام بضبط المتهم الرابع وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بأن سلم سيارته للمتهمين لتنفيذ الواقعة بها.