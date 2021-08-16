شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة في حملات رقابية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتم ضبط (1379) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3٫5 طن "أسماك فيليه - دواجن")، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫5 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن سكر -2500 عبوة زيت "تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (1٫1 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل بدال تموينى ) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (20 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية “مستلزمات إنتاج”- 15 طن "ملح طعام" معبأ داخل أجولة مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي "مستلزمات إنتاج"- 3 طن ملح طعام معبأ داخل أجولة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الأدمي "منتج نهائى"، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم ضبط (10 أطنان "دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (14٫230 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – جهاز قياس ضغط الدم") بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة ( مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫8 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وضبط (1٫5 طن "أسمدة زراعية" مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء)، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية.