«جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة القادمة الموافق 20 أغسطس الجاري تحت عنوان: "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".

ووشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتفتتح وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1636 مسجدًا، منها 1498 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و138 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

1. مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –

مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط

2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – قرية العوامر

مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. الرحمن – القلمينا- الوقف

2. البيومي - المراشدة

3. البداورة - الوقف

4. أبو مدرة – قوص

5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت