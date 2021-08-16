الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأوقاف» تعتمد 25 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع «التضامن»

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار المجموعة العشرين من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وعددهم 25 محفظًا ومحفظة متطوعين، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه 2455 محفظًا ومحفظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وجار إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين ، وهم:

1. يارا محمد أحمد محمد عبد الخالق - البحيرة

2. خميس السعيد السيد جابر - البحيرة

3. محمد عبد العزيز جلال شمسية - البحيرة

4. بلال السيد محمد السنهوري - البحيرة

5. رمضان أحمد عبد المقصود أبو طالب - البحيرة

6. محمد صالح إبراهيم رخا - البحيرة

7. أحمد محمود على بدر - البحيرة

8. صلاح محمد أحمد عبد الحميد - البحيرة

9. إبراهيم صلاح حسين متولي - البحيرة

10. سعيد حسن سعد عفيفي - البحيرة

11. نورهان محمد حسن حجر - البحيرة

12. راوية أحمد إبراهيم الحبشي - البحيرة

13. هبة حلمي محمود المصري - البحيرة

14. رانيا معوض عبد الجيد سعد - البحيرة

15. أمينة سعد إسماعيل أحمد - البحيرة

16. لمياء جودة صبري أبو زيد - البحيرة

17. أحكام مصطفي أحمد السحرتي - البحيرة

18. هبة محمد علي عبد المنعم - البحيرة

19. نجاح صبحي محمد نصر الدين - البحيرة

20. عزة فوزي فهيم قطب - البحيرة

21. حسناء صبحي جبريل المالكي - البحيرة

22. شعبان موسى أحمد موسى - البحيرة

23. حنان أحمد محمد سالمان - البحيرة

24. منى كمال حامد محمد - البحيرة

25. محمد حسن موسى حسن - البحيرة

 

 

 

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزارة التضامن الاجتماعي وزير الأوقاف وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

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