رفع 50 ألف متر مكعب تراكمات من منطقة «شق الثعبان»

بدأت هيئة نظافة القاهرة في رفع التراكمات الموجودة في شق الثعبان بالمنطقه الجنوبية والتي تبلغ حوالي خمسون ألف متر مكعب.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة، إلى أنه تحدٍ جديد يضاف لهيئة نظافة القاهرة والتي سيتم رفعها بمعرفة المركزية للنظافة تحت إشراف رئيس المركزية للنظافة ومدير عام النظافة ومدير عام التراكمات.

رفع تراكمات شق الثعبان

وعقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اجتماع مع مسؤولي شركة انفيروماستر المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لتوقيع عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة الخاصة بالسيارات والمعدات المطلوبة لشركة "انفيروماستر" للبدء في الاصطفاف المقررة يوم 21-8-2021 والبدء في تنفيذ مهمتها في العمل بالمنطقة الشرقية بداية من حي مصر الجديدة.

رفع تراكمات شق الثعبان

كان اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، قد اجرى اليوم، جولة ميدانية، لجميع المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة وتم الإنتهاء من تحديد أماكن إزالة الأتربة وأماكن المخلفات الموجودة بمناطق التطوير، بحوار وأسفل الكباري والطرق لرفعها وتحسين المظهر العام لتلك المناطق لتناسب التطوير الذي يتم على كافة المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لهيئة نظافة القاهرة بمتابعة، عمليات النظافة بمحاور القاهرة الجديدة، وإزالة التربية والمخلفات.

وتضمنت جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الحدود الإدارية للقاهرة من مدينة العبور مرورًا بمحاور السلام ومصر إسماعيلية الصحراوي والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتفقد خلالها أعمال النظافة والتجميل والإنارة

رفع تراكمات شق الثعبان

واجتمع، رئيس هيئة نظافة القاهرة مع مسؤولي شركة "انفيروماستر" المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية، ومسؤولي شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات المسؤولة عن نظافة المنطقة الغربية، لوضع النقاط النهائية لعملية البدء في استلام جميع السيارات والمعدات المطلوبة من الهيئة لتنفيذ المهمة والمنظومة المخططة في عملية النظافة في تلك المناطق.

رفع تراكمات شق الثعبان

وتم خلال الاجتماع تحديد عدد السيارات والمعدات وعدد الحاويات المطلوبة بعد فحص كامل لتلك السيارات والمعدات، كما تم الاتفاق على البدء في استلام أول الأحياء بالمنطقة الغربية والشرقية والاستعداد لعملية الاصطفاف المقررة.

كما طلب رئيس الهيئة من الشركات التنسيق التام، حيث إن الهيئة حريصة كل الحرص على نجاح المنظومة الجديدة وحرص القيادة السياسية على نظافة القاهرة ونجاح المنظومة.

رفع تراكمات شق الثعبان

رفع تراكمات شق الثعبان

رفع تراكمات شق الثعبان