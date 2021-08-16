«التضامن» تبث حملة توعوية للحد من الزيادة السكنية

بثت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، حملة توعوية لبرنامج "2 كفاية" عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحد من الزيادة السكنية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وذلك ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200479818784701&id=100064680523614

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "2 كفاية" نفذ خلال شهر يوليو 273 ألف زيارة منزلية ليصل إجمالي زيارات طرق الأبواب إلى 7 مليون زيارة حتى الآن.

وأكدت أن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية يستهدف مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" في عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرًا والأعلي في معدلات الخصوبة والتي تتمثل في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من 108 جمعية أهلية.



إجراءات الاشتراك بالبرنامج

- تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

- تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

- تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

- في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

- تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.



وأوضحت أن أهم محاور مشروع "2 كفاية" في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

