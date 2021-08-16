الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تبث حملة توعوية للحد من الزيادة السكنية

حملة توعوية للحد
حملة توعوية للحد من الزيادة السكانية

بثت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، حملة توعوية لبرنامج "2  كفاية" عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحد من الزيادة السكنية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وذلك ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200479818784701&id=100064680523614

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "2 كفاية" نفذ خلال شهر يوليو 273 ألف زيارة منزلية ليصل إجمالي زيارات طرق الأبواب إلى 7 مليون زيارة حتى الآن.

وأكدت أن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية يستهدف مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" في عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرًا والأعلي في معدلات الخصوبة والتي تتمثل في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من 108 جمعية أهلية.


 إجراءات الاشتراك بالبرنامج

- تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.
- تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.
- تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

- في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.
- تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.
 

وأوضحت أن أهم محاور مشروع "2 كفاية" في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
 

التضامن الاجتماعي مشروع 2 كفاية الزيادة السكنية مواقع التواصل الإجتماع للحد من الزيادة السكانية التنمية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

مواد كحولية وارتفاع درجات الحرارة وراء حريق محل مستلزمات تجميل بجسر السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات