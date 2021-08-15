الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة تحرش شاب بفتاة فى القاهرة

تحرش
تحرش

قال مصدر أمني إنه بالنسبة لتداول فيديو مصور بكاميرا مراقبة في أحد الشوارع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» زعمت بعض التعليقات به أن الواقعة بمحافظة القاهرة لتحرش شخص بفتاة أثناء سيرها بمفردها وتداول صورة لحساب أحد الأشخاص على موقع «فيس بوك» بدعوى كونه مرتكبا تلك الجريمة. 

وبالفحص تبين أن الواقعة تتمثل فى قيام شخص بمشاركة الصورة المشار إليها كون صاحبها مرتكب الواقعة «على خلاف الحقيقة»، وبإجراء التحريات الفنية أمكن تحديد مستخدم الحساب وتبين أنه (مهندس - مقيم بالإسكندرية)، وباستدعائه وسؤاله قرر مشاهدته لمقطع الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى «لا يتذكر اسمه»، فقام بنشر صور من المقطع، وبفحص هاتفه المحمول تبين صحة قيامه بالنشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

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