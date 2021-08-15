فريق طبى مصرى فى طريقه إلى لبنان لمساعدة متضررى عكار

صرح السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، الأحد، بأنه سيصل من القاهرة فريق من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، مساء اليوم إلى لبنان.

وقال علوي، إنه سيتم توزيع الفريق الطبي على كل من مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي ببيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار، كما ستصل على نفس الطائرة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الحروق تبلغ زنتها طنا ونصف الطون، وقد تم إعدادها بناء على لائحة احتياجات قدمها الجانب اللبناني، وفقا لما نقلته قناة ام تي في اللبنانية.

وأكد علوي أن وصول الفريق الطبي والمساعدات بعد أقل من 24 ساعة من الانفجار يعكس قرارا مصريا اتخذ على أعلى مستوى لتقديم كل العون الممكن والتزاما بوضع الإمكانات المصرية بتصرف الشعب اللبناني الشقيق، لافتا إلى أن مصر ستكون حاضرة مباشرة، وموجودة كتفا بكتف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين ومتضرري انفجار عكار، حتى يتم تجاوز هذه المحنة.

وكانت قوى شعبية وسياسية لبنانية طالبت مصر بالتدخل لإنقاذ الشعب اللبناني من كارثة حريق صهريج عكار، الذي وقع فجر الأحد.

ولقي أكثر من عشرين شخصا مصرعهم، وأصيب نحو ثمانين آخرين، في انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان.