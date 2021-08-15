صندوق علاج الإدمان يستضيف أحد علماء الأزهر للتعريف بخطورة الإدمان

استضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، من خلال بث مباشر في على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك".

ويتناول البث المباشر الكثير من الموضوعات المهمة ومنها الرد على المفاهيم المغلوطة التي يرددها البعض مثل "الحشيش ليس حرامًا" وأن المخدرات أيضًا ليست حرامًا، لأنها لم تذكر في القرآن الكريم، مثلما ذكر الخمر، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات، كذلك الحديث عن العمل التطوعي وأهميته في مواجهة قضية المخدرات، وأيضًا رفع الوصمة عن متعافي المخدرات وإعادة دمجه بالمجتمع، كما يقدم نصائحه للآباء والأمهات حول كيفية إرشاد الأبناء وتعليمهم كيف يقولون لا لكل ما هو مضر.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" وتعظيم دور الرياضة في الحماية والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان كما تستهدف المبادرة إعداد كوادر شبابية وإكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وكذلك تعزيز الوعي، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات‪.

كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان ،بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.