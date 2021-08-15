«الناشرين العرب» يعلن فتح باب التسجيل بمعرض الدوحة للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد عن فتح باب تسجيل الناشرين في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ"31"، على أن يكون 1 نوفمبر 2021 هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك، و18 نوفمبر 2021 آخر موعد لاستلام رسوم الاشتراك، و15 نوفمبر 2021 آخر موعد لاستلام جوازات سفر المندوبين عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض www.dohabookfair.qa، والذي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022، وذلك بإشراف وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع لوزارة الثقافة والرياضة.

وسيبدأ استلام طرود الكتب يوم 15 ديسمبر 2021، بينما سيكون 2 يناير 2022 آخر موعد لاستلام طرود الكتب، و23 يناير 2022 آخر موعد لإخلاء قاعة المعرض.

وسوف تحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف الدورة المرتقبة، وذلك في إطار السنة الثقافية 2021 بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل تقليد اتبعه المعرض منذ العام 2010 باختيار إحدى الدول لتحل ضيف الشرف، وكانت البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم تركيا، إيران، اليابان، البرازيل، ألمانيا، ثم فرنسا في الدورة الأخيرة الثلاثين.

وقام مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية بتشكيل لجان تنفيذية وهي: اللجنة الفنية واللجنة الثقافية وإدارة الاتصال المؤسسي وإدارة الفعاليات.

ومن بين الشروط أيضاً أن تحتوي المعروضات على نسبة % 50 من الكتب الجديدة التي لم يمض على إصدارها أكثر من خمس سنوات، ورفع نسخة من التراخيص التجارية والمستندات الرسمية للجهة المشاركة في المكان المخصص لها في الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تعبئة بيانات الإصدارات التي يقوم المشترك بعرضها وبيعها بالمعرض في شاشة التسجيل ولن يُطلع على طلب الاشتراك إلا بعد تعبئة هذه البيانات كاملة. وشددت شروط المشاركة أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كوفيد-19 المعمول بها في دولة قطر، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من إدارة المعرض في هذا الشأن.

وكانت الانطلاقة الأولى للمعرض عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين، ومنذ عام 2002 أصبح يقام كل عام. وقد اكتسب المعرض الصبغة الدولية بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم حيث بلغ عددها في أول معرض 20 داراً للنشر، حتى وصلت دور النشر المشاركة في دورته الأخيرة (الثلاثين) إلى 335 دار نشر مثلت 31 دولة عربية وأجنبية، منها دول شاركت لأول مرة مثل بلجيكا وأستراليا، بالإضافة إلى ما تميزت به ذات الدورة من ارتفاع عدد التوكيلات المشاركة، ووصولها إلى 51 توكيلًا عربيًا وأجنبيًا، ما يعني ثقة الناشرين في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وأنه يشكل لهم وجهة آمنة، ويحظى في كل دورة بزيادة كبيرة في أعدادهم تفوق الدورات التي قبلها.