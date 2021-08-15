بعد هروب الرئيس الأفغانى.. «طالبان» تدخل القصر الرئاسى فى كابول

تمكنت حركة طالبان، اليوم الأحد، من دخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، عقب مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأعلن قيادي في الحركة، الأحد، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة، وفقًا للعربية الحدث.

من جانبها، أعلن مستشفى كابول، الأحد، عن إصابة أكثر من 40 في اشتباكات على مشارف العاصمة الأفغانية.

وقال وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله خان محمدي، إن الرئيس أشرف غني كبل البلاد، وباع أفغانستان ثم هرب.

وكان أحد المسئولين الأفغان، أكد، منذ قليل، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول.

فيما أكد المتحدث باسم طالبان، قبل قليل، انتظارهم لانتقال سلمى للسلطة في أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم الحركة بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، تاركة أعدادًا لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.