الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز «العبور»: تلقى طلبات حجز باكيات بـ«سوق اليوم الواحد»

صورة للأسواق المنفذة
صورة للأسواق المنفذة

يعكف مسئولو أجهزة المدن الجديدة على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في شوارع المدن الجديدة، وتقديم حلول بديلة لهم، بما يضمن الحفاظ على النسق الحضاري في كل المدن من ناحية، واتاحة فرص العمل لهؤلاء الباعة وعدم قطع أرزاقهم.

فيما قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، لـ"الدستور"، إن لديه قائمة بأسماء الباعة الجائلين في مدينة العبور، وأنه قام بالتنبيه عليهم بعدم القيام بعمليات التنقل والبيع العشوائي، إضافة إلى قيام جهاز المدينة بتنفيذ وحدات حضارية لهم، بقيمة إيجارية بسيطة حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم وعدم قطع أرزاقهم.

باكيات بـ«سوق اليوم الواحد

وأعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، عن فتح باب التقدم لشغل باكيات بأسواق الخير البديلة للباعة الجائلين (سوق اليوم الواحد) بالحي الثاني خلف المرور، وذلك حتى يوم الخميس ٢٠۲۱/۸/۱۹، على أن يتم تقديم الطلبات يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه على الراغبين في الحجز التوجه لمقر جهاز مدينة العبور وتقديم طلب باسم رئيس الجهاز، بشرط أن يكون المتقدم من سكان المدينة، وتقديم طلب واحد للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل سابقا على باكية بالمنافذ هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، ويرفق بالطلب صحيفة حالة جنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، طابع تأمينات، صورة بطاقة الرقم القومى.

باكيات بـ«سوق اليوم الواحد

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الباكيات بنظام مقابل الإشغال اليومي وسيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين، موضحاً أن السوق ستضم ١٦ نشاطا بإجمالي ٣٠ باكية بالأنشطة الآتية: ٤ باكيات دواجن - باكية إصلاح ملابس - ٤ باكيات أسماك - ٢ باكية منظفات - ٢ باكية جزارة - ٣ باكيات خضراوات - ٢ باكية سرجة - ٢ باكية عطارة - ٣ باكيات فاكهة - باكية ألبان وبيض - باكية إصلاح أحذية - 5 باكيات أنشطة متنوعة.

باكيات بـ�سوق اليوم الواحد
باكيات بـ�سوق اليوم الواحد
أجهزة المدن الجديدة المهندس عبد الرؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور الباعة الجائلين فتح باب التقدم باكيات بأسواق الخير

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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