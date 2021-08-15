انطلاق القافلة الطبية الشاملة بقرية النواورة في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية النواورة بمركز البداري التي تم تنظيمها بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط.



يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهدف القرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

ورافقه خلال التفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ونشوى رائف عضو مجلس النواب، حيث بدأ المحافظ زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية النواورة بتفقد أقسام القافلة الطبية والتقى بالأطباء والمشاركين في القافلة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر التخصصات المختلفة والأدوية والتي يتم صرفها بالمجان للمواطنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط



كما التقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على القافلة واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن القافلة بجميع تخصصاتها معلنًا استمرارية تنظيم القوافل الطبية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن القافلة الطبية الشاملة بقرية النواورة بمركز البدارى تضم تخصصات " باطنة وجهاز هضمي وقلب وجراحة عامة وأنف وأذن وروماتيزم وصدر ورمد وعصبية وأطفال" مع توقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان وذلك بمقر وحدة طب الأسرة بالنواورة.

ووجه الدكتور محمد عبد المالك خلال استقباله الأطباء المشاركين في القافلة رسالة شكر وتقدير لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المرضى بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة وتخفيفًا عن كاهل المواطنين لافتًا إلى الدور الهام الذي تقدمه مستشفيات جامعة الأزهر لمرضى المحافظة وجميع محافظات الصعيد نظرًا لما تتميز به المستشفيات الجامعية من وجود نخبة متميزة من الأطقم الطبية والتمريض.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل ومتابعته المستمرة للقوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعتي أسيوط والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بقرى ونجوع المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط