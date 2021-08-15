10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)

نشب حريق كبير، اليوم الأحد، في جبال مدينة القدس المحتلة، وصلت إلى العديد من المنازل، ما أدى إلى إخلاء نحو ثلاث مناطق من ضواحي المدينة.

ويحاول جهاز الإطفاء الإسرائيلي السيطرة على الحرائق المندلعة في جبال القدس، والتي تنتشر بسرعة كبيرة بفعل اتجاه وقوة الرياح.

حرائق جبال القدس

تفاصيل حرائق جبال القدس

وأطلقت السلطات في إسرائيل نحو 10 طائرات إطفاء تابعة لسرب «إلعاد» من أجل إخماد النيران المستمرة داخل القدس، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ويعمل رجال الإطفاء على جبهتين رئيسيتين بمساعدة نحو 10 طائرات إطفاء، واستدعاء فرق إضافية من عناصر الإطفاء للمساعدة في السيطرة على هذه الحرائق.

مسار بعض طائرات إطفاء الحرائق في القدس

من جانبه، قال ماتيه يهودا، رئيس المجلس الاستيطاني في مدينة القدس: "نعمل بجد مع قوات الأمن والإنقاذ للسيطرة على الحريق، ونفتتح مراكز استيعاب للأفراد في المجتمعات المجاورة للسكان، ونطلب من سكاننا وزوارنا الاستمرار في الانصياع لتعليمات القوى الأمنية والمجلس حتى نتمكن من تحقيق السيطرة السريعة".

إخلاء مستوطنات في القدس

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، منذ قليل، إخلاء 6 مستوطنات من الموجودين داخلها، بشكل كامل، لضمان عدم وقوع ضحايا، خاصةً أن الحرائق أصبح يمكن رؤيتها من داخل المنازل والشوارع في المدينة.

حرائق القدس

وتؤكد تل أبيب أن الحرائق تنتشر بسرعة هائلة داخل مناطق مدينة القدس، نظرًا لقوة الرياح، واتجاهها الذي يساعد على سريان النيران.

حرائق القدس

وتأتي تلك الحرائق بعد نحو 10 أيام من اندلاع حريق كبير في المنطقة ذاتها، وتم إخلاء عشرات المنازل في «شورش»، وكذلك محطة الوقود والمركز التجاري هناك.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية حينها الطريق «1»، فيما تمكنت من السيطرة على الحرائق بمساعدة 15 طائرة إطفاء، وعدد كبير من رجال الإطفاء.

حرائق بالقرب من الحدود مع لبنان

وكذلك اندلع حريق كبير في غابات بالقرب من الحدود اللبنانية، بين مستوطنتي «كريات شمونة» و«تل حاي»، خلال الأسبوع الماضي، كما طُلب من سكان تلك المستوطنات إغلاق نوافذ المنازل بسبب الدخان الكثيف.

وتم إخلاء بعض المنازل الموجودة بالقرب من الخط الأول للحرائق، ونقل سكانها إلى مركز مجتمعي محلي لعدة ساعات، حتى تمكنت السلطات من السيطرة على الحرائق بمساعدة أربع طائرات إطفاء، وعدد كبير من عناصر أطقم الطوارئ.