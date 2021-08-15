العاشر مكرر علمى بالثانوية الأزهرية: «المذاكرة والقرآن سر التفوق»

حصلت الطالبة كريمة هاني أمين أحمد عيسى، من معهد الزهور الإعدادي التجريبي، على الترتيب العاشر مكرر علمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، بنسبة 99.69 بالمائة، بمجموع 648 درجة.

وعلمت «كريمة» خبر حصولها على الترتيب من خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة جعلتها غير قادرة على التعبير عما بداخلها من فرحة بعد حصاد ثمار تعبها أياما كثيرة في المذاكرة والاجتهاد والسهر، حيث سجدت شكراً لله على تفوقها وحصولها على هذا الترتيب.

وقالت «كريمة» إن حفظها لكتاب الله كان من أهم الأمور التي حققت لها النجاح والتفوق، مؤكدة أنها بالرغم من التعليم وصعوبة الثانوية العامة إلا أنها كانت ملتزمة بقراءة القرآن كل يوم.

وأشارت "العاشرة على الثانوية العامة" إلى أنها كانت تذاكر دروسها أولاً بأول وكانت حريصة على ألا تؤجل عمل يومها إلى الغد، قائلة: «أنا تعبت والله وربنا كرمني»، وقدمت الشكر لأسرتها وكذلك للمدرسين الذين أكدت أنهم من أهم أسباب تفوقها.

وفي شأن آخر ترأس الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية ‏المنعقدة بديوان المديرية‎ ‎منذ أمس السبت 14 أغسطس، وتنتهى يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجارى‎ .‎

وقال وكيل الوزارة إن امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد منعقدة من خلال 3 لجان رئيسية مجمعة، هى مدارس: ‏بورسعيد الميكانيكية الصناعية العسكرية، وبورسعيد الزخرفية الصناعية العسكرية، وبورسعيد الثانوية الزراعية.‏

وأشار باهى إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون جميع امتحانات الدور الثانى بالمحافظة هو 948 طالبا وطالبة، بينما إجمالى ‏حضور الطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم هو 212 طالبا وطالبة، مضيفا أن عدد الطلاب الغائبين عن أداء امتحانات اليوم هو 3 ‏طلاب فقط.‏

ولفت الدكتور باهى إلى أنه تم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية لاستقبال أبنائنا الطلاب، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات حرصا على صحة وسلامة الجميع.‏