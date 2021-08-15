الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز إطسا

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات شدموه الذي سيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، وأعمال توسعة مدرسة الصديق الإعدادية بالخوري التي تشمل 12 فصلًا، ويجري إنشاء 6 فصول جديدة ليصبح إجمالي عدد الفصول 18 فصلًا، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر نوفمبر المقبل. 

 كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورفع كفاءة مدرسة أبوصير للتعليم الأساسي، حيث يجرى رفع كفاءة 3 مبانٍ تعليمية وإنشاء مبنى جديد يضم 14 فصلًا بإجمالي تكلفة 8 ملايين جنيه للصيانة والإنشاءات الجديدة.

 - تفقد مركز الأحوال المدنية النموذجي المتنقل

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الفيوم مركز الأحوال المدنية النموذجي المتنقل بجوار نقطة شرطة الغرق، للتيسير على الراغبين في اسخراج البطاقات الشخصية والمحررات الرسمية خاصة من السيدات وكبار السن، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وخلال تفقده للمشروعات، أكد محافظ الفيوم ضرورة الاستعانة بالعمالة اللازمة لها، من أهالي محافظة الفيوم خصوصًا القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة. 

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمه بقرى إطسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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