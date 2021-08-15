غدًا.. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ16

تنطلق غدًا فاعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يبدأ من الإثنين 16 أغسطس 2021 إلى الإثنين 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

يفتتح المعرض الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأنهت مكتبة الإسكندرية، استعدادتها لاستقبال رواد المعرض، حيث يفتتح المعرض غدًا في الثانية ظهرًا، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحد من فيروس كورونا، و للحفاظ على سلامة الرواد.

وكان قد اكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أنه قد دعا أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ويتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي، ومن بينهم الدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة مي مجيب، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتور عماد خليل والدكتور إيهاب فهمي مدير إدارة الآثار الغارقة، والمؤلفة مريم نعوم، والعديد من الشخصيات في العديد من المجالات.