الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

واصف: مدينة الذهب الجديدة ترفع مكانة مصر عالميا.. وتوفر 7 آلاف فرصة

إيهاب واصف، نائب
إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة

علق إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة الذهب الجديدة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، موضحا أنه مع وجود المدينة بالاستراتيجية التي وضعها الرئيس ستكون بمثابة وضع القدم الأولى في السوق العالمي وتصدير المنتج المصري، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأكد واصف، في تصريحات تلفزيونية، اهتمام الرئيس بقطاع الذهب وباقي القطاعات كالجلود والأثاث، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك نحو التوسع الإنتاجي، ومستقبل مصر حاليا في الزراعة والصناعة إلى جانب المدخل الثالث وهو السياحة.

وأضاف: "اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الذهب جعلنا نشعر بالسعادة، نظرا لأن قطاع الذهب شهد إهمالا لفترة تجاوزت 30 عاما، متابعا: "مدينة الذهب هي الأمل لمهنتنا، حيث سيكون بها أرض معارض دولية، ستساهم في وصولنا للعالمية".

وعن أخر أوضاع باقي المعادن الثمينة، قال: "نحن أقوياء جدا في إنتاج المشغولات الذهبية والفضية، واعتقد أن مدينة الذهب سوف تشمل قطاع الفضة أيضا، حيث ستكون مساحة المدينة 100 فدان، وهي كافية لإقامة مصانع على مستوى راقي لصناعة الفضة، وتوفير يد عاملة كثيرة".

واختتم: "نستطيع أن نكون ثالث أكبر دولة منتجة للمعادن الثمينة في العالم، فقط نحتاج إلى بعض المحفزات".

وعن أخر أوضاع باقي المعادن الثمينة، قال: "نحن أقوياء جدا في إنتاج المشغولات الذهبية والفضية، وأعتقد أن مدينة الذهب سوف تشمل قطاع الفضة أيضا، حيث ستكون مساحة المدينة 100 فدان، وهي كافية لإقامة مصانع على مستوى راقي لصناعة الفضة، وتوفير يد عاملة كثيرة".

واختتم: "نستطيع أن نكون ثالث أكبر دولة منتجة للمعادن الثمينة في العالم، فقط نحتاج إلى بعض المحفزات".

القاهرة التجارية الرئيس مدينة الذهب الجديدة التقنيات لصناعة العالمي السوق المنتج المصرى

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وائل لطفي

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