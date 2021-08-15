ماليزيا تسجل 20 ألفا و546 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، تسجيل 20 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ماليزيا منذ تفشي الفيروس إلى مليون و404 آلاف و899 إصابة مؤكدة، منها 247 ألفا و261 حالة نشطة.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 ألفا و945 حالة تعاف ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و145 ألفا و128 شخصا حتى الآن، فيما توفي خلال نفس الفترة 282 شخصا جراء الإصابة الناجمة عن الفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و510 حالات وفاة.