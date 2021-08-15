الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقبال كثيف للشباب التونسي لتلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، في تونس وكافة محافظاتها، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف الذي دعت إلى تنظيمه رئاسة الجمهورية.

وتتوزع عمليات التطعيم على 405 مراكز تلقيح بكامل أنحاء البلاد، وفتحت هذه المراكز من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء.

وتسعى وزارة الصحة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الشباب لاسيما التلاميذ والطلبة تزامنا مع اقتراب العودة الدراسة في الجامعات والمدارس.

وتطمح الوزارة إلى تطعيم 5% من التونسيين مع حلول 15 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي، خلال يوم واحد وهو الأحد الماضي 8 أغسطس في إطار يوم وطني مفتوح استهدف الفئة العمرية التي تفوق 40 سنة.

وتستعد السلطات التونسية لتلقيح نحو مليون شخص في الفئة العمرية بين 18 و39 عاما، غدا الأحد، بهدف التسريع في نسق التلقيح.

وبحسب وسائل إعلام تونسية يشرع 402 مركز تلقيح موزعة على جميع المحافظات، في استقبال التونسيين للحصول على التلقيح من نوع "جونسون" و"موديرنا"، في إطار اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف.

ونشرت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن مراكز التلقيح ستفتح أبوابها الأحد من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، لاستقبال حوالي مليون شخص من هذه الفئة العمرية ممن سجلوا على منظومة "إيفاكس" ووصلتهم رسائل لتلقي التلقيح.

والأحد الماضي، نظمت تونس اليوم المفتوح الأول للتطعيم ضد كورونا للمواطنين البالغة أعمارهم فوق 40 عاما، بقرار رئاسي، بعد توفير 6 ملايين جرعة، وطعمت خلاله أكثر من نصف مليون مواطن.

وبذلك يرتفع عدد من تلقوا التطعيم إلى 3 ملايين و 844 ألفا و122 (من أصل نحو 12 مليون نسمة)، منهم مليونان و599 ألفا و62 تلقوا جرعة أولى، ومليون و 245 ألفا و60 تلقوا الجرعتين، بحسب الوزارة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، وبسبب أزمات سياسية واقتصادية، تفاقمت الأزمة الصحية في تونس وتباطأ نسق سير عملية التطعيم، بسبب عدم توافر اللقاحات وارتفاع عدد الإصابات، إثر تفشي الوباء.

فيروس كورونا حملات التطعيم رئاسة الجمهورية وزارة الصحة الصحة التونسية السلطات التونسية التلقيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

رابط فَعّال| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي للنتائج

برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

بوابة الازهر الشريف| نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.. من هنا

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية: تم اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل «ساهر إسماعيل» مساعد وزيرة التعليم فى إسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا