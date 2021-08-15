ضبط 9623 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9623 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9583 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 865 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 234 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1397 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وقد أعلنت الداخلية، أمس، أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس- تم ضبط عدد 8946 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8892 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (54) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (820) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (224) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1347) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.