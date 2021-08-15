الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9623 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

حملة لضبط مخالفي
حملة لضبط مخالفي إرتداء الكمامة

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9623 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9583 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 865 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 234 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1397 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وقد أعلنت الداخلية، أمس، أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس- تم ضبط عدد 8946 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8892 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (54) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (820) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (224) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1347) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

 

وزارة الداخلية فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا وسائل النقل غلق المحال التدابير الاحترازية إرتداء الكمامات الواقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

التعليم العالي تعلن شرطًا للقبول بالجامعات الأهلية

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

«الوزراء» يكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»