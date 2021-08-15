الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: أقل من 50 موظفًا أمريكيًا سيبقون فى كابول

كابول
كابول

أفاد ثلاثة مسؤولين أفغان، اليوم الأحد، بأن حركة طالبان دخلت ضواحي العاصمة كابول، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وفى السياق نفسه، أعلن مسؤول أمريكي أن أقل من 50 موظفًا أمريكيًا سيبقون في كابول في الوقت الحالي.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزاكوال، أن حركة طالبان بدأت اقتحام كابول من جميع الجهات.

وطالبت حركة طالبان النساء بالتوجه نحو المناطق الآمنة، كما دعت مقاتليها إلى عدم استخدام العنف في كابول.

وقالت مصادر في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز" عربية، إن هناك حالة هلع في كابول عقب انتشار أنباء الاقتحام.

كانت قد أمرت السفارة الأمريكية في كابول موظفيها، بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية وتزامنًا، بدأت طلائع القوات الأمريكية الوصول إلى مطار العاصمة كابول.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات لموظفيها بضرورة التخلص من الوثائق السرية والحساسة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما.

أفغانستان طالبان كابل الولايات المتحدة مسؤول أفغانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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