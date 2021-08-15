ضبط 2900 قضية بقطاع النقل و12645 «سرقة تيار كهربائي»

حققت الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، العديد من النتائج الإيجابية، من خلال الحملات المكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جهود قطاع الأمن الاقتصادي في يوم

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعد حملات مكثفة على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 2900 قضية متنوعة، في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كل قضية على حدة للنيابة العامة.

كما اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 2900 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12645 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط 185 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 264 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائي ومياه).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1498 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).