الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من احتمالية حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، الشعب الياباني للبقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لاحتمال حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية حيث حولت تحذيرها من حالات الطوارئ الناجمة عن هطول أمطار غزيرة إلى تحذير مباشر لمحافظات ساجا وناجاساكي وفوكوؤكا وهيروشيما.

وذكرت صحيفة (ذا جابات تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن بعض المناطق الجنوبية الغربية في البلاد شهدت هطول كميات من الأمطار بلغت ثلاث مرات قدر المتوسط الشهري لشهر أغسطس منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء الماضي وأدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي على طول الجبهة المطيرة من المناطق الغربية إلى المناطق الشرقية من اليابان حتى ليل اليوم الأحد، بحسب مسؤولو الطقس.

وسادت حالة من التوتر في اليابان، بسبب سقوط أمطار غزيرة، حيث غرقت مناطق سكنية بأكملها في جزيرة "كيوشو" جنوب غرب البلاد، الأكثر تضررا وطُلب من مئات الآلاف إخلاء منازلهم.

وعرض التليفزيون الياباني لقطات لعمال الإنقاذ في مقاطعة "ساجا" وهم يحملون أشخاصًا في قوارب مطاطية لنقلهم إلى مكان آمن صباح أمس.

وترددت تقارير عن حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة للأمطار الغزيرة: وهي امرأة بمقاطعة "ناجازاكي"، لقيت حتفها نتيجة لانهيار أرضي.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن زوجها وابنتها وسط الطمي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى تحذير لحوالي 650 ألف أسرة في مقاطعات "فوكوكا" و"ساجا" و"ناجازاكي" في جزيرة "كيوشو" بالإضافة إلى مقاطعة "هيروشيما" بغرب اليابان.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا لمناطق شاسعة من البلاد من مخاطر واسعة لفيضان أنهار وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ناجمة عن الأمطار، التي من المتوقع أن تستمر في التساقط في الأيام القادمة وتمتد إلى شمال شرق البلاد.

يُذكر أنه في السنوات العشر الماضية، طبقًا لأرقام رسمية، كان هناك متوسط 1500 انهيار أرضي سنويا في الدولة الجزيرة الجبلية، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه في العقد السابق.