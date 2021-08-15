إغلاق 500 منشأة طبية خاصة مخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية فى بالمنيا

أغلقت إدارة العلاج الحر فى مديرية الصحة بمحافظة المنيا، 500 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، وضبطت 952 منشآت أخرى وأنذرت 450 منشأة طبية آخرى وضبط أدوية داخل عيادات خاصة.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم، إن الحملة شملت المرور على 2152 منشأة طبية، خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، موضحًا أنه تم ضبط 952 منشأة مخالفة، وغلق 500 آخرين.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا، أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات، مضيفًا أنه تم الانتهاء من ترخيص 8 منشآت طبية خاصة، وإنذار 450 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وفحص 7 شكاوى واتخاذ ما يلزم تجاهها.

ومديرية الصحة بالمنيا أعلنت عن تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط وهي ( مكتب صحة أول - مركز مغاغة، وحدة شوشة- مركز سمالوط، المركز الطبي الشرقي- مدينة المنيا، مكتب صحة ثالث - مركز ملوي) لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم.

وتؤكد المديرية أن من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، ومعه رقم الطلب يتصل على الخط الساخن 15335 لتعديل مكان التطعيم إلى مركز تطعيم المسافرين، وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم.

هذا بالإضافة الى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 16 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 على كورنيش النيل والمسرح المكشوف بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.