الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتى لـ227 قتيلا مع احتمال زيادة الأعداد

زلزال هايتى
زلزال هايتى

أفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن عدد القتلى الناجمين عن وقوع زلزال في هايتي قد ارتفع ليصل إلى 227 شخصًا.
 


وأوضحت القناة أن الزلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الخبراء يتوقعون زيادة عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.



ووصفت القناة الأضرار بأنها من المرجح أن تتنشر على نطاق واسع.
 


وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في وقت سابق اليوم إن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو مترًا شمال شرق مدينة /سانت لويس الجنوبية/ الهايتية.

 

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

 

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

 

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

 

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

 

\من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

 

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

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وائل لطفي

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