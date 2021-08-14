الأول على ثانوية الغربية: شكرًا لأسرتي.. وحُلمي أن أكون جراح قلب

قال أحمد محمد جمال، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية بنسبة 100% إن شيخ الأزهر هنأه صباح اليوم بتفوقه، لافتًا إلى أنه كان ينتظر مكالمته منذ نهاية الامتحانات.

عبّر الأول على الثانوية الأزهرية، ابن مدينة ميت غمر عن سعادته البالغة بحصوله على المركز الأول، مؤكدًا أنه تلقى كل الدعم من والديه ليتمكن من تحقيق هذا النجاح، مشددًا على أن أسرته كان لها الفضل الأوّل والأخير فى تميزه.

أضاف أحمد أنه كان يذاكر ٩ ساعات يوميًا ويأخذ دروس خصوصية فى جميع المواد، مؤكدًا أن حلمه دخول كلية الطب جامعة المنصورة، ليصبح جراح قلب.

وحرص شيخ الأزهرعلى تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فيالشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية، السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي٢٠٢٠-٢٠٢١م.