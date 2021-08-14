الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاولات للسيطرة على حريق عقار بالوراق وإخلائه من قاطنيه

حريق عقار بالوراق
حريق عقار بالوراق

اندلع منذ قليل حريق في عقار بمنطقة الوراق، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الواقعة؛ لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت لعدة شقق بالعقار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل عقار بشارع التل في دائرة قسم شرطة الوراق، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ. 

تبين من التحريات والفحص أن النيران اندلعت بشقة في العقار وامتدت لعدة شقق ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وتحاول القوات السيطرة على النيران. 

وأخلت قوات الحماية المدنية العقار من قاطنيه ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

حريق عقار الوراق الحماية المدنية الجيزة غرفة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

محمد الباز: لا شيء أخطر على البلد من التعصب والتطرف

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟