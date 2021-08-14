محاولات للسيطرة على حريق عقار بالوراق وإخلائه من قاطنيه

اندلع منذ قليل حريق في عقار بمنطقة الوراق، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الواقعة؛ لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت لعدة شقق بالعقار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل عقار بشارع التل في دائرة قسم شرطة الوراق، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

تبين من التحريات والفحص أن النيران اندلعت بشقة في العقار وامتدت لعدة شقق ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وتحاول القوات السيطرة على النيران.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقار من قاطنيه ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.