وكيل صحة المنوفية يبحث سير العمل بمراكز اللقاح

عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا مع مديري المستشفيات، بحضور الدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية والدكتور عبد الباري العجيزي، مدير الطب العلاجي والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات.

وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بمديري المستشفيات على الجهد المبذول من الجميع، مؤكدًا الدور الفعّال لهم في مواجهة كورونا، وطالبهم بالاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن ورفع كفاءة المستشفيات دائما والقضاء على أي سلبيات يواجهها المرضى و متلقي الخدمة الطبية.

وأثناء الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمستشفى السادات بجميع طاقمها الطبي والتي قامت أمس بملحمة طبيه انسانية حيث قامت مستشفى السادات بالأمس بانقاذ مصابي حادث كبير رغم العدد الكبير للمصابين إلى جانب دورهم القوي والفعال من أجل توفير اللقاح للمواطنين والمسافرين .

وأكد تواجد كل احتياجات المستشفيات سواء من (مستلزمات - أدوية - رصيد احتياطي- بنك الدم) وذلك بجميع المستشفيات مع الالتزام بعمل صيانه لجميع الأجهزة والتنبيه على مديري المستشفيات بتكوين فريق عمل ذات كفاءة والاستعانة بالشباب واستغلال طاقاتهم والتنبيه، مشددًا على ضرورة ابلاغ المديرية فورا باي مشكلة من أجل سرعة الحل والرد على التساؤلات من المواطنين، موجهًا وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، خاصة قسم الاستقبال.