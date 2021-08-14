السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيتر ميمي يكشف تفاصيل تصميم الإنسان الآلي في فيلم «موسى»

بيتر ميمي
بيتر ميمي

واصل فيلم “موسى” نجاحه بشباك التذاكر وذلك من خلال حصده إيرادات قياسية منذ طرحه بالسينمات، وقرر المخرج بيتر ميمي أن يكشف تفاصيل تصميم البطل الأساسي في العمل وهو الإنسان الآلي "الروبوت" الذي يصممه كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث العمل. 

وشارك بيتر ميمي صور تفصيلية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك توضح تفاصيل تصميم “الروبوت” وعلق عليها قائلًا: “ملامح من تصميم موسى (التكوين والشكل وآلية التشغيل)، حاولنا يكون بسيط و ملائم للبيئة المصرية، موسى مجرد بداية لمشروع كبير ان شاء لله”.

 

تصميم موسي 

 

 

تدور أحداث موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن الأمور تتطور وتخرج عن السيطرة وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

 

والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى وآخرون.

 

وشارك عدد كبير من النجوم في الترويج لفيلم موسى خلال الساعات الماضية منهم الفنان أحمد السقا ودياب والفنان أمير كرارة الذي أعرب عن بالغ سعادته بفيلم موسى، أول فيلم يتحدث عن الروبوت في العالم العربي، وبطله الأول يكون "روبوت"، مشيرًا إلى أن الدكتور بيتر ميمي، مخرج ومؤلف فيلم "موسى" لديه عالم سينمائي خاص به. 

 

وكتب الفنان أمير كرارة، قائلًا: "لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه انه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده".

بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي فيلم موسى سينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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