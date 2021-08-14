السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: تشغيل مجمع مخابز لإنتاج 66 ألف رغيف يوميا

حسن الشيباني
حسن الشيباني

أكد المهندس حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن المحافظة تقوم حاليا بتشغيل مجمع مخابز كبير يقوم بإنتاج يومي 66 ألف رغيف خبز من خلال توفير حصص دقيق استخراج 82% من المطاحن بطاقة إنتاجية تصل إلي 100شيكارة دقيق .

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح لـ«الدستور» أن المجمع المخابز يقوم بتوفير الخبز في المناطق التي تخلوا من المخابز لتوفير احتياجات المواطنين من رغيف العيش.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدعم محافظة مطروح في توفير الدقيق بقيمة 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لاتوجد أي مشاكل في توفير رغيف الخبز للمواطنين على مستوى المحافظة ويصل ما يتم توزيعه على المخابز من حصص الدقيق للمخابز البلدية بنسبة 50% و50% على المستودعات الدقيق لتوزيعها على المناطق النائية والمناطق التي تخلوا من إنتاج المخابز البلدية.

وأضاف أن المواطن يتسلم حصة 10 كيلو جرام مقابل عدم حصوله على الخبز وتبعد مسافات طويلة عن محل إقامته، لافتا إلى أن المواطنين في تلك المناطق يفضلون استلام الدقيق لتصنيع الخبز في البيوت حسب رغبتهم فضلا عن الدقيق له استخدامات كثيرة غير الخبز ويستخدم في تصنيع الحلوي ومنتجات آخرى.

وأوضح أنه يتم توزيع دقيق استخراج 82% لأصحاب البطاقات التموينية في المناطق البعيدة عن المخابز البلدية من خلال المستودعات الدقيق البالغة نحو 135 مستودعا.

وتابع أن المواطن يحصل علي حصة ثابتة من رغيف الخبز بمتوسط 5 أرغفة يوميا.

مطروح رغيف الخبز المخابز البلدية توفير احتياجات المواطنين حسن كمال مجمع

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وائل لطفي

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