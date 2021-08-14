«ارتفاعها ٥ أمتار».. انتشال 5 جثث من «غلاية زيت» داخل مصنع بالجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث ٥ عمال لقوا مصرعهم داخل غلاية زيت بمصنع زيوت في أبورواش بالجيزة.

وكشفت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الغلاية ارتفاعها 5 أمتار بداخلها زيت بارد، وكان يقوم العمال بتفريغها لإجراء عمليات تصليح إلا أن العامل الأول انزلق وغرق داخلها وأثناء محاولة الآخرين إنقاذ بعضهم البعض سقطوا واحدًا تلو الآخر ما أدى لغرقهم.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليحها أولًا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت.

وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

واستمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بسبب وجود عطل فيها وكان من الداخل وخلال قيامه بمهام عمله اختل توازنه وسقط فيها وخلال محاولة الباقين إنقاذه ماتوا واحدًا تلو الآخر.